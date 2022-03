Spart uns das Abwasser die Coronatests?

Abwasseranalysen zu Covid-19 könnten "die Teststrategie redimensionieren". Doch Bund und Länder stehen sich bei dem Vorhaben offenbar selbst im Weg.

Nach wie vor testen sich Tag für Tag Hunderttausende Österreicher auf das Coronavirus. Meist zunächst via Schnelltest, anschließend per PCR. Die Ergebnisse kommen in die offizielle Statistik. Und mithilfe dieser werden politische Entscheidungen getroffen.

Dieser Ablauf ist seit Ausbruch der Pandemie der nahezu immer gleiche. Doch das könnte sich ändern: Mit Ende März soll das System der Massentests auslaufen. Details, wie es danach weitergeht, sind noch nicht bekannt. Eine Alternative aber könnte das Abwassermonitoring sein: Auf Basis von ...