Wer sich nicht impfen lässt, bleibt vorerst unbestraft. Das Memorandum bringt eine Verschnaufpause. Zum Nachdenken. Für alle.

Wer insgeheim gehofft hat, die Regierung werde die allgemeine Impfpflicht so schnell begraben, wie sie in einer kalten Novembernacht am Achensee das Licht der Coronawelt erblickt hat, der hat sich getäuscht. Die zur Überprüfung des neuen Gesetzes eingesetzte Kommission spricht sich zwar dafür aus, die Verweigerung der Impfung bis auf Weiteres nicht zu bestrafen, an der Pflicht selbst hält sie aber eisern fest. Der einleuchtende Grund dafür: Wir könnten sie schon bald dringend brauchen.

Man ...