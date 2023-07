Herrn Wolfgang Wachter ist zu 100 Prozent zuzustimmen (Brief an die SN, 1. Juli).

Lediglich mit dem Bezug zum U-Bahn Bau in Wien hat er sich geirrt, damals hat sich die ÖVP und die Wirtschaft vehement gegen den Bau gestemmt.

Leider ist die Wankelmütigkeit der SPÖ allerdings Realität. Vielleicht ist eine entsprechende Richtigstellung angebracht.





Dipl.Ing. Wolfgang Pistauer, 1120 Wien