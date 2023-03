Dem Brief an die SN "Und wie viele Bäume sehen Sie ...?" vom 28. März 2023 kann man auch auf sehr viel Orte in Österreich umlegen. Auch bei uns in Leoben, wie in diesem Brief beschrieben - wird alles zubetoniert - leider. Dort wo früher sehr viele schöne Bäume standen, steht jetzt nur mehr ein mickriges Bäumchen mitten im Asphalt.



Roman Seitz, 8700 Leoben