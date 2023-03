Europas erste Universität für Nachhaltigkeit startet in Wien

Die Fresenius-Hochschule bekommt einen Ableger in Österreich - mit besonderem Schwerpunkt und Salzburger Beteiligung.

Blättert man durch das Angebot der Charlotte-Fresenius-Privatuniversität, sticht einem ein Studiengang sofort ins Auge: Nachhaltige Immobilienwirtschaft. Ein Widerspruch in sich? Keinesfalls, meinen die Initiatoren. Die Nachfrage nach "nachhaltigem Wohnraum" steige. Umso wichtiger sei es, Nachhaltigkeitskonzepte auch in der Immobilienwirtschaft zu forcieren.

Diese Woche endet die Bewerbungsfrist für das erste Semester an der Charlotte-Fresenius-Privatuniversität Wien. Es ist der erste Österreich-Ableger der Fresenius-Hochschulen, jener Bildungseinrichtungen der Hamburger Cognos-Bildungsgruppe mit weiteren Standorten etwa in Berlin, München oder New York.

