Österreich und Europa müssen unabhängiger werden

Irgendwie geht mir das ganze Geschwafel über unsere Gasabhängigkeit von Russland auf die Nerven. Wieso macht niemand was dagegen, oder geht es nicht wegen Verträgen, welche man so nie abschließen hätte dürfen? Wer ist hierfür verantwortlich, wer gehört hierfür verantwortlich gemacht? War so ein Vertragsabschluss nicht eigentlich eine strafbare Handlung? Oder wurde der Vertragsabschließende dafür sogar noch belohnt?

Aber wir, Österreich und vor allem Europa sind es ja gewohnt abhängig zu sein:

- bei der Verteidigung von Europa (uns) sind wir von Amerika abhängig

- bei Medikamenten scheinbar von Indien und China

- bei den seltenen Erden, angeblich derzeit noch von China und vielleicht gewinnen wir sie bald in Europa (wäre super)

- bei Windrädern und Photovoltaik vorwiegend von China

- bei Akkus und Batterien vorwiegend von China, bald vielleicht auch von E-Autos aus Asien.

Und wie steht es um Wasserstoffautos? Da ist die Entwicklung auch schon viel weiter in Asien als bei uns in Europa.

Wann macht sich Europa und auch Österreich endlich unabhängiger von dem Rest der Welt? Scheinbar gar nicht, denn die Wirtschaft fordert jetzt auch noch den Abschluss des Mercosur-Vertrages mit Südamerika. Damit wird die Fleischindustrie in Europa auch noch ruiniert. AH nein, wir sollen ja vegan beziehungsweise vegetarisch werden, da ja Fleisch scheinbar nicht nachhaltig ist. Nun dafür kaufen wir das Fleisch vom fernen Ausland und auch das angeblich so notwendige Sojaöl, welches viele Europäer eigentlich nicht vertragen. Auf eigene Butter und Öle wird hier ja fast vergessen.

Bitte Österreich und Europa macht euch unabhängiger vom Rest der Welt und produziert endlich den eigenen Warenbedarf selbst. Beginnt endlich damit sich unabhängig vom Rest der Welt zu machen.

Hier könnte Österreich eine Vorreiterrolle spielen, nein sollte es.





Georg Pachta, 2344 Maria Enzersdorf