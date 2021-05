Plastik beim Duschen vermeiden

Da das Thema Umwelt derzeit wieder etwas zu kurz kommt, hätte ich hier eine kleine Anregung und nur ein Beispiel aus meinem Haushalt, wie man ganz einfach Plastikverpackungsmüll einsparen kann:

Ich verwende seit mindestens 20 Jahren zum Duschen hautfreundliche PH-neutrale Seifen anstatt Duschgels in Plastikverpackung, und habe dadurch im Laufe der Jahre schon einiges an Verpackungsmüll eingespart.

Es wird einem allerdings nicht ganz leicht gemacht, ich verwende inzwischen schon das dritte Fabrikat, weil diese Seifen nach und nach aus den Regalen verschwinden. Früher waren sie auch im Supermarkt erhältlich, jetzt erhält man sie mit viel Glück in Drogeriemärkten. Ich hoffe, dass hier bald ein Umdenken stattfindet, und solche verpackungssparenden Produkte nicht ganz aus dem Verkauf gezogen werden. Daher es wäre schön, wenn sich ein paar Nachahmer finden würden, da nur Produkte angeboten werden, die auch gekauft werden.





Renate Franek, 5421 Adnet