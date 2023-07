S-Link: Messebahn ist kein Nonsens

In einem SN-Leserbrief vom 28. Juni 2023 schreibt Herr Erwin Krexhammer, dass sich mit einer Lokalbahnverbindung zur Messe die vielen Reisebusfahrten (vier Fahrten je Bus für Anfahrt, extern parken, abholen, Abfahrt) von Tagesgästen in die Paris-Lodron-Straße aufhören würden. Ich ergänze dazu, dass direkte Messezüge aus dem Zentralraum Salzburg zur Messe geführt werden könnten und damit nicht nur die Messeparkplätze, sondern auch der Stadtteil Lehen/Liefering in der Umgebung zum Messegelände nicht zugeparkt werden müsste.

Die Idee kam offensichtlich nicht von Herrn Rehberg, was natürlich aus seiner Sicht schlecht sein muss (Willi Rehberg, SN-Leserbrief vom 29. Juni 2023). Bereits die erste Bauetappe des S-Link bis Mirabellplatz brächte aber den gewünschten Erfolg, wenn zeitgleich Züge von der bestehenden Lokalbahntrasse beim HKW Nord die Salzach in einer kombinierten Eisenbahn-, Geh- und Radwegbrücke zum Messegelände überqueren könnten.

Würde das Gleis ab der Messe weiter zum Salzachsee führen, wäre für die Stadt auch ein wichtiges Naherholungsgebiet erschlossen und die Wohngebiete nördlich der Autobahn hätten eine direkte Verbindung zum Hauptbahnhof bzw. Mirabellplatz und weiter. Das wäre eine sehr kurzfristige und höchst effektive Maßnahme, wenn der Politik die Verkehrsentlastung wirklich wichtig ist. Die Fahrzeit von nur ca. acht Minuten für die Lokalbahn von der Messe zum Mirabellplatz ist unschlagbar und die Reisebuslenker hätten beim Messegelände direkt an der Autobahn eine ausreichende Infrastruktur, wenn man nur wollte (WC, Restauration, Abstellflächen für die Busse usw.).

Mich würde interessieren, wie eine Verkehrslösung für Salzburg von Herrn Willi Rehberg aussieht. Immer nur dagegen sein ist zu wenig. Da die Messe jedenfalls nach der Hauptverkehrszeit beginnt, stehen genügend Lokalbahntriebwagen in der Remise in Itzling, die eingesetzt werden könnten. Also bitte nicht die Idee von Herrn Krexhammer schlecht reden, sondern unterstützen. Als Anrainer zum Messegelände und des "erweiterten Parkplatzes" Siebenstädterstraße/Aribonenstraße bin ich Herrn Krexhammer für seinen Beitrag dankbar.



Mag. Georg Fuchshuber, 5020 Salzburg