Selbstbestimmt sterben?

Viele Menschen meinen, es wäre besser, sich das Leben zu nehmen, wenn man große Schmerzen leidet oder die Selbstständigkeit verloren hat. Man verneint die Existenz eines natürlichen Sittengesetzes, das für alle Menschen gültig ist.

So schwer eine Lebenssituation auch sein mag, steht es dem Menschen nicht zu, den oft unerträglichen Zustand des Daseins ein Ende zu setzen, denn das Leben ist von Gott geschenkt.

Vergessen wir nicht, dass es heute für Jung und Alt viele Möglichkeiten gibt, für eine ausweglos erscheinende Situation Hilfe zu bekommen, z.B. palliative Medizin. . . Es gibt auch außerhalb der Spitäler diverse Einrichtungen für in Not geratenen

Elisabeth Geusau, Gerti Pawelka, Gundi Schatz, Inge Kircher, alle 5020 Salzburg