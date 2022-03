Sofortige Kapitulation?

Den Brief von Sepp Schnöll vom 22. 3. kann ich nicht unwidersprochen stehen lassen. Die sofortige Niederlegung aller Waffen und Kapitulation der Ukraine zu Beginn des Einmarschs hätte ziemlich sicher tatsächlich kein Blutvergießen mit sich gebracht. Wenn man aber die Folgen eines derartigen Verhaltens weiterspinnt, würde dies bedeuten, dass jeder Aggressor in ein Land einmarschieren könnte und schon würde es ihm gehören. Die ehemalige Sowjetunion wäre in kurzer Zeit wiederhergestellt. Andere Despoten dieser Welt würden sich wohl ein Beispiel daran nehmen und über andere Staaten herfallen.

Unvorstellbares Leid in der Ukraine, aber auch in Russland, spielt sich derzeit ab. Eine hoffentlich baldige Lösung des Konflikts kann es wohl nur durch Verhandlungen geben.



Herbert Nill, 5671 Bruck