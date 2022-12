Stärken auf Gefahren durch Rauchen hinweisen

Den Brief an die SN von Ing. Schober bezüglich Rauchen möchte ich dick unterstreichen. Mir wäre nur ein kleiner Zusatz wichtig. Mein Vater ist wegen starken Rauchens an Lungenkrebs gestorben. Er hat schon vor der Krankheit darauf bestanden, dass ich keinesfalls zu rauchen beginne. Er gestand, dass es ihm in der Jugend gar nicht "geschmeckt" hat, dass es aber so "üblich" war, in mancher Runde zu rauchen. Als er später erfuhr, dass Rauchen sehr schädlich ist, schaffte er es nicht mehr, es aufzugeben.

Ich habe heute oft das Gefühl, dass Rauchende, vor allem Jugendliche, sich damit etwas "produzieren" wollen und entsprechend mit den Zigaretten herumtüfteln. Es wäre ganz wichtig, dass Eltern und Lehrer darauf hinweisen und vor der krankheitserregenden Sucht mehr warnen. Das wäre ein echter Dienst an den Jungen. Der Verzicht auf das Rauchen nimmt nichts, er gibt: Gesundheit.







Mag. Gilbert Schandera, 4040 Linz