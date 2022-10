Stopp der U-Bahn-Planung würde viel Geld sparen

Das Land hat gestern für das nächste Jahr ein Krisenbudget veröffentlicht allein um den bestehenden gesetzlichen Verpflichtungen, nachzukommen, müssen 500 Millionen Euro neue Schulden gemacht werden! Aber es wird weiter am S-Link darauf los geplant, durch die Stadt als U-Bahn und dann irgendwie bis Hallein. Obwohl als Kosten bis jetzt nur Schätzwerte für die ersten 900 Meter bis zum Schloss Mirabell bekanntgegeben wurden (200 Millionen EURO) hat LR Schnöll einen Baubeginn Ende 2023 als Ziel genannt. Und er meint weiter, dass man aus heutiger Sicht nicht abschätzen kann, wie sich diese Zahl für das erste kurze Teilstück des Projektes noch verändern könnte, von Gesamtkosten bis Hallein sowieso keine Rede. Man soll also zu Bauen beginnen, ohne zu wissen, wohin die Reise geht. Die aktuellen Steigerungen der Planungskosten beim Festspielhaus-Umbau oder die unglaubliche Erhöhung von 170 Millionen Euro vom Vorjahr auf jetzt 417 Millionen Euro bei der Planung eines Unfallspitals am Gelände der Landeskliniken nimmt man nicht zur Kenntnis. Allein schon bei diesen beiden Projekten wird das Land in der nächster Zeit kräftig zur Kasse gebeten werden, und dazu soll noch der S-Link als Prestigeprojekt kommen - ein sicheres Zeichen für zahlreiche weitere Krisenbudgets in den nächsten Jahren.

Willi Rehberg, 5020 Salzburg