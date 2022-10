Land Salzburg befragt 55.000 Haushalte zu Verkehrsverhalten

Am Dienstag startet in Salzburg die große Befragung zum Verkehrsverhalten. Rund 55.000 per Zufallsprinzip ausgewählte Haushalte nehmen im Bundesland teil, 80 Prozent davon online. Neu bei der Verkehrserhebung 2022 ist, dass jeder und jede freiwillig an der Aktion teilnehmen kann.

SN/robert ratzer Symbolbild.