Wann kommt das 1-2-3- Ticket?

Die jüngsten Unwetterkatastrophen in Österreich, Deutschland, Belgien und den Niederlanden, die Waldbrände auf Sardinien und an vielen anderen Orten der Erde, machen mich sehr betroffen und mein Mitgefühl gilt den Geschädigten an Leib und Seele.

Umso zorniger macht es mich, dass es bei der Umsetzung der Klimaziele häufig nur bei leeren Ankündigungen bleibt.

Seit Monaten wird mit dem 1-2-3 Ticket Werbung gemacht. Soll es am Ende doch nur Wahlwerbung sein?

Politiker und Politikerinnen nehmen den Mund sehr voll, wenn es um die Solidarität der Bürger und Bürgerinnen bei der Bekämpfung des Coronavirus geht. Braucht es diese nicht auch bei der Abmilderung der Klimakatastrophe? Gerne würde ich hier einen Beitrag leisten und mehr mit leistbaren öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein und die noch wunderbare Natur in Österreich erkunden.

Brigitta Huber, 4850 Timelkam