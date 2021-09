Automatenlokale verursachen ein Müllproblem

Gestern war ein Artikel über ein neues Automatenlokal, geführt von einem jungen Unternehmer, in der Zeitung. Es entspricht leider ganz dem Zeitgeist, dass unser Leben immer schneller, bequemer werden muss, siehe Online-Konzerne. Es gab in letzter Zeit die Forderung, dass beim Essen-Abhol-Service Plastikgeschirr durch Mehrwegbehälter ersetzt werden sollte. Nun bewirken aber die vielen Automatenlokale genau das Gegenteil, denn jeder Snack usw ist entweder in Folie eingeschweißt oder in einer Plastikschale plus Verpackung. Das Angebot von Fertigessen in Mehrweggläsern wird eher überschaubar sein. Wohl ein gutes Geschäftsmodell, aber leider gar nicht umweltfreundlich!





Angelika Hutter, 5020 Salzburg