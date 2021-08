Jüngere Österreicher haben beim Mülltrennen Aufholbedarf

Ob Mülltrennung, korrekte Entsorgung von Batterien oder die Vermeidung von Verpackungsmüll: Österreicher unter 30 Jahren zeigen deutlich weniger Bereitschaft als die Generation 60 Plus. Während 91 Prozent der Älteren bei einer Umfrage angaben, ihren Abfall zu trennen, waren es nur 72 Prozent in der jüngeren Gruppe. 77 vs. 52 Prozent waren die Anteile bei Batterien und 60 vs. 47 Prozent bei Verpackungen, berichtete der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB).

SN/APA/dpa/Julian Stratenschulte Studie offenbarte altersbedingte Unterschiede