Automaten statt Personal - wo in Salzburg Maschinen die Lebensmittel ausgeben

Am Mittwoch eröffnet der Salzburger Robert Moser in Neumarkt am Wallersee ein weiteres Warenautomatenlokal. Er folgt einem Trend.

Steaks von Mufflon, Rentier, sogar Krokodil und Bison, aber auch Fleisch aus dem Pinzgau, US-Spareribs, dazu BBQ-Sauce, daneben Sushi-Gerichte und natürlich jede Menge Getränke und Kaffee. Das ist ein Auszug aus dem Warenangebot, das derzeit im 24-Stunden-Warenshop an der Schulstraße in Walserfeld angeboten wird. Am späten Vormittag des ersten Schultags frequentierten zahlreiche Kinder und Jugendliche das Automatenlokal. Zielsicher wählten sie am zentralen Bestellautomaten die gewünschten Drinks und Snacks aus. "Wann kommen die Sandwiches in den Automaten?", fragte eine Volksschülerin, während ...