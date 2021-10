Die 3-G Regel dient dem Schutz und ist keine Strafe

"Schön wär's" kann man zum Leitartikel (SN, 21. 10.) zur avisierten 3-G-Regelung von Richard Wiens nur sagen. "Was im Gasthaus gilt ...", gilt leider so gut wie nicht bei uns: Von Bad Reichenhall fahren Bürger in Gasthäuser in die Umgebung Salzburgs. "Da wird nicht kontrolliert". Hier ist die Klinik bereits belegt, da wundert man sich über diese Nachlässigkeit und mangelnde Kontrolle beim Nachbarn umso mehr. Gesundheitsminister Mückstein resigniert in einem Interview, dass er Bundesländern "keine Anweisungen geben könne".

Frage: Wozu haben wir ihn dann?

Der bisherige Kanzler und sein Team beschäftigten sich primär mit Nabelbeschau, statt sich mit sinnvollen Maßnahmen zu befassen!

Hat noch niemand begriffen, dass wir uns mit der Pandemie in einer Art Kriegszustand befinden?

Ich war vergangene Woche im Veneto. Betreten der Hotels nur mit Fiebertest am Eingang, Kleber am Hotelzimmer "desinfiziert", Essen in der Trattoria oder Ristorante nur mit Impfpass am Handy!

Warum funktioniert dies dort und nicht bei uns?

Mit dem Hin & Her, Auf & Ab der Verantwortlichen spaltet man die Gesellschaft noch zusätzlich.

Berlin & Wien - gleich ineffizient! Die 3-G-Pflicht dient dem Schutz, sie ist keine Strafe!





Prof. Michael Reinartz, D-83435 Bad Reichenhall