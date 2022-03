Ein Rücktritt mit Würde

Ich bin ein Fan des österreichischen Fußball-Nationalteams. In guten wie in schlechten Zeiten. Zugegeben, die WM-Quali lief absolut nicht wunschgemäß. Zu viel Hoffnung lag nach der Euro-Euphorie auf den Schultern der Teamkicker, die bald der harten Realität einer möglichen WM-Qualifikation weichen musste. Auch das "Playoff-Zuckerl" konnte leider nicht genutzt werden und so heißt es abermals warten. Was mich am meisten stört, ist jedoch nicht die vermeintliche Unfähigkeit des Nationalteams. Es ist viel mehr die mantrenhaft vorgebrachte, aus meiner Sicht häufig unberechtigte Kritik, v.a. von ORF-Fußball-Experten. Sie ließen keine Gelegenheit aus, um gegen das Spielsystem von Franco Foda nachzutreten. Über Spielsysteme lässt sich diskutieren. Und das ist auch gut so. Die Teamchef-Ära Franco Foda wird jedoch als eine sehr erfolgreiche in die Nationalteamgeschichte eingehen. Mit ihm zog man erstmals in ein Achtelfinale bei einer EM ein, gewann obendrein die Nations League in der Gruppe B und lieferte den drittbesten Punkteschnitt der ÖFB-Geschichte. Und zum Abschied gab es ein würdevolles Unentschieden gegen Schottland. Was das Team und der ÖFB jetzt am meisten brauchen ist Ruhe, um sich ohne große "Störfeuer" voll und ganz auf die Teamchefsuche konzentrieren zu können.



Mag. Bernhard Wappis, 9020 Klagenfurt am Wörthersee