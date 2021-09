Genesene mit neutralisierenden Antikörpern, die "Verlierer"?

Sie scheinen der Regierung aus irgendeinem Grund nicht ins Konzept zu passen! Schon Strafe genug, dass man für den Nachweis selbst aufkommen muss, während bislang sämtliche Antigen-/PCR-Tests gratis waren!

Der Leserbrief von Herrn Adolf E. Reinhart vom 11. 9. "Warum zählen Antikörper nicht?" hat mir voll und ganz aus der Seele gesprochen! Genau diese Frage brennt mir seit Jahresbeginn unter den Nägeln. Selbst einer meiner Fachärzte konnte mir keine Erklärung geben, warum jene Frage die Regierung/Medien permanent ausklammern. Auf Anfragen beim zuständigen Ministerium wurde ich lediglich auf diverse Homepages verwiesen. Konkrete Antworten blieben stets aus.

Die Argumentation der Regierung zielt doch eigentlich darauf ab, die Intensivbetten nicht zu überlasten. Würden nicht genau diese genesenen Personen (deren Zahl steigt!) dazu beitragen, das Krankenhaus zu entlasten?

Für mich, obwohl ich keine Verschwörungstheoretikerin bin, ist an der ganzen Sache etwas faul! Geimpft heißt zudem nicht zwingend immunisiert! Es wäre zu hoffen, dass all jene Genesenen "aufstehen", wenn künftig Gesetze beschlossen werden, in welchen sie nicht wie Geimpfte behandelt werden.



Regina Zogmayer, 5020 Salzburg