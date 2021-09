Zum Semesterstart: Land und Uni Salzburg richten Impfangebot für Studierende ein

Anfang Oktober können Studierende wieder zurück an die Uni - nach drei Semestern im Homeoffice. Da die Impfrate jedoch gerade bei Jüngeren niedrig ist, gibt es an der Uni ab Semesterstart spezielle Impfangebote.

Der Rektor der Universität Salzburg, Hendrik Lehnert, appelliert an die Studierenden, sich impfen zu lassen. "Die Impfung ist der einzige Ausweg aus der Pandemie und sichert uns an der Universität die Aufrechterhaltung des Lehrbetriebs. Je mehr geimpft sind, desto weniger Maßnahmen müssen wir zusätzlich setzen, um unsere Studentinnen und Studenten zu schützen."

Zum Semesterstart gibt es spezielle Impfangebote für Studierende. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Verimpft wird das Vakzin von Biontech an folgenden Orten:

14. September, 10-17 Uhr, FH Salzburg, Urstein Süd 1, 5412 Puch

4. Oktober, 10-17 Uhr, NaWi - Naturwissenschaftliche Fakultät, Hellbrunner Straße 34, 5020 Salzburg

5. Oktober, 10-17 Uhr, Unipark Nonntal, Erzabt-Klotz-Straße 1, 5020 Salzburg

6. Oktober, 10-17 Uhr, Mozarteum, Mirabellplatz 1, 5020 Salzburg

Die Vorsitzende der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) an der Universität Salzburg, Laura Reppmann, ist mit den gesetzten Maßnahmen für den Semesterstart und die Sonderimpfaktion sehr zufrieden. "Wir haben es satt, online zu lernen, und wollen endlich wieder normalen Präsenzunterricht mit unseren Mitstudierenden. Daher sind wir sehr froh über das Sonderimpfangebot und darüber, dass uns dafür die Impfbusse zur Verfügung stehen."

Coronaregeln für das kommende Semester

Am Montag hat die Universität Salzburg zudem den Fahrplan für das kommende Semester vorgestellt. Der Unterricht kann online oder in Präsenz abgehalten werden - es gilt die 3-G-Regel. Sollte es in den Lehrveranstaltungsräumen nicht möglich sein ausreichend Abstand einzuhalten, muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Sollte dies wiederum nicht möglich sein, gilt in den betreffenden Kursen die 1-G-Regel.