Wäre ein Lockdown für Ungeimpfte möglich? Ein Faktencheck zum ORF-"Sommergespräch" von Kanzler Kurz

Der Kanzler kann sich "nur noch Einschränkungen für Ungeimpfte" vorstellen. Unter welchen Voraussetzungen dies rechtlich möglich wäre und warum eine 1-G-Regel wahrscheinlicher ist als ein Lockdown für Ungeimpfte.

"Es wird sicherlich keine Lockdowns mehr geben für geimpfte Menschen." Das versicherte Bundeskanzler Sebastian Kurz im ORF-"Sommergespräch". Sollte eine Überlastung der Spitäler drohen, werde es "Einschränkungen nur noch für Ungeimpfte geben". So weit Kurz, der damit eine Abkehr von der bisherigen 3-G-Regel vollzog. Und noch einen Strategiewechsel kündigte Kurz an: Maßgebend für die Verhängung von Coronaregeln werde in Zukunft nicht mehr die Sieben-Tage-Inzidenz sein, sondern der Auslastungsgrad der Intensivstationen. Wie die neue Strategie umgesetzt werden soll, wird am Mittwoch von ...