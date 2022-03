Maßnahmen abgeschafft - hat Gesundheit keinen Wert?

Was mir zwei Jahre lang nicht gelungen ist, das hat mir der neue Gesundheitsminister nach fünf Gasthausbesuchen (zum Zweck des Mittagessens - bei denen ich mich naturgemäß nicht selbst mittels FFP2-Maske schützen kann) möglich gemacht: Ich bin (3-fach geimpft) mit Corona infiziert.



Das führe ich darauf zurück, dass ich ab Montag 7. 3. beim Mittagessen fast ausschließlich von Personen ohne FFP2-Maske umgeben war, die auch keine "geringe epidemiologische Gefahr" (Genesung, Impfschutz, Corona-Test) nachweisen mussten. Vielen Dank für die großzügigen "Lockerungen" (oder sollte man eher sagen die "Gasthaus Schließung für Vernünftige"?).

Den politischen Argumenten entnehme ich, dass Freiheitsbeschränkungen nur im Falle der Überlastung des Gesundheitssystems gerechtfertigt wären. Die Gesundheit an sich ist also wertlos?.

In diesem Sinn empfehle ich die Abschaffung der Freiheitsbeschränkungen durch Arbeitnehmerschutzbestimmungen bzw. der Gurtenpflicht beim Autofahren, da durch den Anstieg von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten oder der Schwere von Verletzungen bei Verkehrsunfällen kaum mit einer Überlastung des Gesundheitssystems zu rechnen ist.

Ich beglückwünsche die Bürger der Stadt Wien zu Ihrem Bürgermeister und Landeshauptmann.



DI Michael Posch, 5500 Bischofshofen