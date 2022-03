Salzburgs Gesundheitslandesrat Christian Stöckl kritisiert das Festhalten an kostenlosen Coronatests. Die Impfpflicht müsse spätestens im August in Kraft treten. Und: Die Schutzmaske solle ein täglicher Begleiter bleiben - auch nach Corona.

Die Infektionszahlen sind so hoch wie nie zuvor. Lassen wir das Virus jetzt einfach durchpfeifen? Christian Stöckl: Das ist nicht ganz der richtige Ausdruck. Das Virus hat sich aber einen Weg gewählt, der diesem Ausdruck sehr nahe kommt. Es zwingt uns eine sehr breite Infektion auf. Weil es so derartig schnell geworden ist, dass wir beim Contact Tracing nur noch die Indexpersonen herausfiltern können. Omikron-mäßig geht es in Richtung Durchseuchung, auch wenn dieses Wort keiner hören will. Aber es ist ...