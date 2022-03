Schulen, Öffis und Krankenhäuser werden durch Omikron teilweise lahmgelegt. In Salzburgs Spitälern werden Operationen schon wieder verschoben.

3843 neue Coronainfektionen binnen 24 Stunden: Einmal mehr wurde deshalb am Donnerstag zwischen Landespolitik und Experten beratschlagt, ob man da noch weiter zusehen kann. Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) will am Freitagmittag Auskunft geben. Im Raum stehen erneut Verschärfungen wie etwa das verpflichtende Tragen einer FFP2-Maske in Innenräumen. Haslauers Sprecher Christian Pucher sagt: "Es gibt zwei Problemfelder. Das sind die Infektionen und die Personalausfälle. Beidem wollen wir Rechnung tragen." Wie genau, das ließ Pucher offen und verwies auf ...