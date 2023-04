Osterfestspiele: Wenn die "Wagnerianer" nach Salzburg pilgern

Smoking und Abendkleid sind zur Premiere der Salzburger Osterfestspiele obligat. Bequem soll es auch sein - knapp fünf Stunden inklusive Pause dauert Richard Wagners Tannhäuser. Samstagabend durfte auch der Regenschirm nicht fehlen.

Goldener-Hirsch-Direktor Wolfgang Putz begleitete die Gäste mit Regenschirm höchstpersönlich vom Hotel zum Festspielhaus. Opernabend all inclusive mit Salzburger Schnürlregen. Freilich kein Hindernis für echte "Wagnerianer". "Allerbeste Besetzung für die genialste Musik, ein Geschenk für die Nachwelt", so das bayrische Unternehmerehepaar Günther Bessinger mit Ehefrau Claudia Gugger-Bessinger, seit Jahren Festspielstammgäste in der Mozartstadt. Mehr mit der Länge des Stückes haderte da schon Andre Graf Esterhazy mit Gattin Christine: "Ein bisschen Sitzfleisch werden wir bei dem Stück schon brauchen."

