Westbam bei den Osterfestspielen: Ein Außerirdischer auf dem Wagner-Planeten

Techno und Tristan, Westbam und Wagner: Der DJ und Musikproduzent setzt sich bei den Osterfestspielen mit dem Exotikum Oper auseinander.

Westbam bringt Berliner Vibes in die Felsenreitschule.

"In Salzburg findet ja alles in irgendwelchen Höhlen statt", sagt Max Lenz. Der Mann weiß, wovon er spricht: Der DJ und Produzent hat unter seinem Künstlernamen Westbam noch im legendären Cave Club aufgelegt. Der Techno-Tempel befand sich in einem Luftschutzbunker auf der Rainbergseite, wenige Meter Luftlinie davon entfernt wird Westbam die Felsenreitschule bespielen - mit Orchester statt Plattenteller.

Die Osterfestspiele haben den Berliner Künstler beauftragt, sich mit dem Werk Richard Wagners auseinanderzusetzen. Die Begegnung elektronischer Klänge mit Musikdrama ...