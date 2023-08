Wetter und Kritiker waren dem "Jedermann" heuer nicht nur gut gesinnt. Aber nächstes Jahr werde "alles anders", sagt Michael Maertens.

Am Dienstagabend fiel zum letzten Mal der Vorhang für die diesjährige "Jedermann"-Inszenierung der Salzburger Festspiele. Wegen des Regenwetters endete es so, wie es mit der Premiere am 21. Juli begonnen hatte - nämlich im Festspielhaus. Der Wettergott spielte heuer generell ...