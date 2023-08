Festspiel-Arzt Josef Schlömicher-Thier kümmert sich seit 30 Jahren um Wohl und Wehe von Sängerinnen und Sängern.

Hedwig Kainberger

Was sind typische Beschwerden von Sängern während dieses Festspielsommers? Josef Schlömicher-Thier: Den Sängern geht es heuer durchwegs sehr gut. Freilich gibt es Ausnahmen. Aber es gab Festspielsommer, in denen ich in jeder Produktion zwei, drei Sorgenkinder ...