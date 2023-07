Die erste Opernpremiere zwischen Gottschalk, Porsche und Lugner

"Figaro" stand am Donnerstagabend im Haus für Mozart auf dem Programm. Die Promidichte bei der ersten Opernpremiere des Festspielsommers war durchaus hoch.

Das „First Couple“ in Salzburg: Landeshauptmann Wilfried Haslauer mit seiner Christina ganz in weiß.

Die Überraschung schlechthin: Goldjunge Thomas Gottschalk tauchte mit Lebensgefährtin Karina Mroß in der Hofstallgasse auf. Ausgefallenes Sakko inklusive.

Mit der Mozart-Oper "Le Nozze di Figaro" stand am Donnerstagabend im Haus für Mozart die erste große Premiere des heurigen Festspielsommers an. Und die Prominenz ließ sich nicht lange bitten. Thomas Gottschalk tauchte mit Lebensgefährtin Karina Mroß auf. Da haben es die anderen Promis dann schwer beim Schaulaufen in der Hofstallgasse. Gottschalk war nach Jahren der Abstinenz sicher der Überraschungsgast heuer, denn mit seinem Erscheinen haben die wenigsten gerechnet. Doch auch Wolfgang Porsche mit Gabriele Prinzessin zu Leiningen konnte ähnliche Blicke auf sich ziehen.

Der Society-Bär Richard Lugner mischte sich ebenfalls unter die Premierengäste, erzählte von seinem Besuch in Mörbisch - das Interesse war freilich enden wollend. Modische Hingucker: Leona König (mit dem ehemaligen ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz) und einmal mehr Elisabeth Prinzessin Auersperg-Breunner.