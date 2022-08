Dirigent Manfred Honeck im SN-Gespräch: Müssen Orchester auf Tourneen verzichten?

Wie betreffen Klimawandel und Pandemie ein Orchester? Dirigent Manfred Honeck zieht einen Vergleich zum Fußball.

Es ist ein Abschluss mit Signalwirkung: Am letzten Abend der Salzburger Festspiele gastiert am Mittwoch erstmals seit 2018 wieder ein Orchester aus den USA im Großen Festspielhaus. Der Österreicher Manfred Honeck, seit 2008 Chefdirigent, leitet das Pittsburgh Symphony Orchestra.

Wie fühlt sich nach zwei Jahren Pandemie eine Tournee in der alten Heimat an? Manfred Honeck: Wenn man in Österreich geboren ist, dann ist es das Herz des Lebens. Ich bin glücklich, an die Stätten zurückzukehren, an denen ich ...