Festspiel-Opernstar Corinne Winters im SN-Gespräch: "Katja sieht die Welt anders als wir"

Corinne Winters ist eine der zentralen Opernstimmen dieses Festspielsommers. Wie fühlt sich der große Erfolg als Katja Kabanova an?

Podcast "Hinter den Schlagzeilen"

Opernkennern war Corinne Winters auch vor ihrem Salzburger Festspieldebüt ein Begriff. Die US-amerikanische Sopranistin singt regelmäßig an großen Häusern und hinterließ in Österreich als Halka am Theater an der Wien bereits eine markante Visitenkarte. Jetzt erreicht die Karriere der charismatischen Sängerin ein neues Level: In der Titelrolle von Leoš Janáčeks "Katja Kabanova" hat sie die Aufmerksamkeit der Opernwelt auf sich gezogen.

Seit der umjubelten Premiere von "Katja Kabanova" ...