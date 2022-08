Festspielprominenz lieferte farbenfrohes Schaulaufen vor der "Aida"-Premiere

So bunt war es vor dem Festspielhaus heuer noch nie: Die Damen trugen Abendkleider in allen Farben, Richard Lugner stach mit seinem Jackett farblich aus der Riege der Herren hervor.

Da gab es auch für die Zaungäste viel zu Schauen: Vor der Aida-Premiere am Freitagabend boten die Besucherinnen der Salzburger Festspiele ein buntes Schaulaufen in der Hofstallgasse - die Herren kamen durchwegs im Smoking, oder auch im hellen Jackett und schwarzer Fliege. Doch einige Herren hatten Mut zur Farbe: Bauunternehmer Richard Lugner erschien im roten Jackett und roter Fliege. An seiner Seite: "Bambi" Nina Bruckner im tief dekolletierten, leuchtend grünen Abendkleid. Ebenfalls in Farbe, wenn auch in einem deutlich zurückhaltenderen dunkelgrünen Jackett, kam Wolfgang Schwarzhaupt, der Ehemann von Festspielprotokollchefin Suzanne Harf - die eine bodenlange Robe in Schwarz und changierenden Lilatönen trug. In einem ebenfalls bodenlangen Kleid in Gelb erschien Festspielpräsidentin Kristina Hammer. Ebenfalls in Gelb, allerdings eine Nuance heller, erschienen Elisabeth Himmer-Hirnigel und Immobilienhändlerin Marlies Muhr. Zu leuchtendem Rot griff Verlegerin Alexandra Kauka, Alexandra Gürtler wählte ein blau-grünes Kleid und Elisabeth Prinzessin Auersperg-Breunner kam in einem rot-grün-blauen Chiffonkleid zur Premiere. Farblich ganz aufeinander abgestimmt - in Schwarz-Weiß - besuchte das frisch vermählte Paar Susanne Riess und Johannes Hahn Giuseppe Verdis Oper. "Am Montag geht es auf Hochzeitsreise nach Frankreich", verriet Susanne Riess, ehe es dann ins Große Festspielhaus hineinging.