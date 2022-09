Sind die Festspiele eine Frage des Alters?

Festspielsommer SN

"Wenger langweilt sich in der Oper zu Tode. Das ist ja der schlimmste Teil an den Salzburger Festspielen, dass man tatsächlich Aufführungen besuchen muss. Die Leute kommen wegen des roten Teppichs, wegen der Paparazzi, um aus der Kronen Zeitung zu grinsen am nächsten Tag, sie kommen wegen der Aftershow-Trinkrunden im Triangel und im St. Peter Stiftskulinarium, wegen der Inszenierungen kommen sie nicht. Gibt halt nur keiner zu, dass man da drinsitzt und das Gähnen unterdrückt, weil man sich furchtbar fadisiert. ...