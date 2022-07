"Il trittico": Franz Welser-Möst und Christof Loy über das Inferno und eine Stiege ins Paradies

Giacomo Puccini nahm für sein Opern-Triptychon "Il trittico" Anleihe bei einer Höllenfigur aus Dantes "Göttlicher Komödie".

Es ist ziemlich düster dort unten im achten Höllenkreis, den Dante in seiner "Divina Commedia" entwirft. Dort wütet ein Schatten, der einen anderen Sünder anfällt, ihm tief in den Hals beißt und den Mann wegschleppt. "Der Tolle dort ist Gianni Schicchi; in seiner Tollwut plagt er so die anderen", schildert jemand dem Erzähler.

Diese Figur, ein Ritter aus der Florentiner Patrizierfamilie Cavalcanti, soll sich einem Notar gegenüber als ...