Valerie Pachner: Wer ist die neue Buhlschaft?

Die 35-jährige Oberösterreicherin fiel bisher mit internationalen Filmerfolgen und feinfühliger Bühnenpräsenz auf. Bei den Salzburger Festspielen 2023 soll sie mit Michael Maertens auf dem Domplatz spielen.

. Valerie Pachner erfüllt - neben der unzweifelhaften Fähigkeit als Schauspielerin - ein Kriterium, das bei der Besetzung der Buhlschaft (dass sie es wird, wird am Donnerstag offiziell bekannt gegeben) immer wichtiger wurde: eine internationale Reputation auch im Filmgeschäft, quasi hochkarätig auf der Bühne und auch bekannt aus Film und Fernsehen. Und auf der großen Leinwand - und zwar in wirklich großen Bilder - beeindruckte Valerie Pachner etwa in der Rolle von Franziska Jägerstätter. 2019 war der Film "Ein verborgenes ...