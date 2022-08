Lars Eidinger lässt zum Abschied die Musik für sich sprechen

Der "Jedermann"-Darsteller präsentierte sich nach seiner letzten Festspielvorstellung als DJ im Rockhouse.

Wenn Lars Eidinger im Rockhouse auflegt, tanzen Männer in Anzugschuhen neben Teenagern in Buffalo Boots. Eidinger selbst trägt als DJ ein weißes T-Shirt und Lederhose. Der Rockhouse-Saal ist am Freitagabend voll, die Veranstaltung ist ausverkauft. Das ist nicht verwunderlich, denn der Jedermann hat sich zum Abschluss seines Festspielsommers angekündigt. Eidinger gastiert an diesem Abend mit seinem Format Autistic Disco als DJ im Rockhouse.

"Bei Autistic Disco geht es um Interaktion und Kommunikation", hatte der Künstler das Format beim SN-Gespräch im Juli beschrieben. Selbst kommunikativ wird Eidinger nicht - er lässt die Musik für sich sprechen. Die schallt in technoider Form durch die Lautsprecher. Eidinger nennt das, was er da auflegt, "eklektische Musik". Das sei kein spezifisches Genre, sondern eine Mischung aus Pop, Techno und Rap-Musik. Im Rockhouse zeigt sich Eidingers Eklektizismus hauptsächlich in Form technischer Musik, die er hin und wieder mit Rap-Songs unterbricht. Die Form der Interaktion kommt beim Publikum an: Der Saal tanzt und jubelt. Vermutlich haben nie mehr Anzugträger im Rockhouse gefeiert. Die Festspielpopularität, die Eidinger in Salzburg genießt, lässt sich allenfalls auch im Publikum seines DJ-Sets wiedererkennen. Auch weitere Festspielprominenz ist am Freitagabend bei Eidingers Auftritt anwesend: Buhlschaft Verena Altenberger tanzt auf der Bühne zu Eidingers Set. Direkt vor seinem Auftritt als DJ hatte am Abend die letzte Vorstellung des "Jedermann" in diesem Jahr stattgefunden. Es ist der letzte Auftritt von Altenberger und Eidinger im Stück.

Zum zweiten Mal hatte der Schauspieler heuer die Rolle des reichen Mannes aus Hugo von Hofmannsthals Stück am Domplatz besetzt. Die Ära Eidinger in Salzburg findet nun ihr Ende. In der Stadt war Eidinger heuer auch außerhalb seines Festspielbezugs präsent. In zwei Galerien stellte er seine Fotografien aus. In der Leica Galerie kann man noch bis zum 10. September die Schau "Black & White Thinking" mit Schwarz-Weiß-Fotografien des Berliners sehen. Auch in der Alba Gallery zeigte er seine Arbeiten. Als DJ war er beim Fest zur Festspieleröffnung im Karl-Böhm-Saal gebucht. Ein Auftritt pro Abend schien Eidinger nicht genug zu sein. Nach dem Fest legte er unangekündigt im Rahmen des 5020 Festivals im Jazzit Musik Club auf. Auch in Galerien gastierte er heuer als DJ. Er bereite sich auf diese Auftritte nicht unterschiedlich vor, hatte Eidinger im Gespräch im Juli gesagt. "Ich gestalte im Moment." Er sehe sich als Gesamtkünstler, der nicht gerne auf eine einzelne Kunstform reduziert werde.

Auch wenn Eidingers Popularität in Salzburg maßgeblich von seiner Interpretation des reichen Mannes bestimmt ist, scheint ihm die Gesamtpräsentation seiner selbst in diesem Jahr gelungen zu sein. Der Jedermann war in diesem Jahr überall. Der Auftritt im Rockhouse schließt so in gewissem Sinne die Klammer von Lars Eidingers Zeit in Salzburg - zumindest in diesem Jahr.