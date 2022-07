Mavie Hörbiger spielt Gott und Teufel: Zwischen Himmel und Hölle im "Jedermann"

"Jedermann". Frau Hörbiger: Was wäre, wenn's Himmel und Hölle wirklich gäbe?

Keine andere Künstlerin bei den Salzburger Festspielen muss gleichzeitig vom Himmel sprechen und aus der Hölle hochfahren. Seit vergangenem Jahr ist Burgschauspielerin Mavie Hörbiger in der "Jedermann"-Inszenierung von Michael Sturminger in den Rollen von Gott und Teufel zu sehen, als zürnend-strafende Himmelfigur und als verzweifelt-aussichtslos herumstolpernde Höllengesellin. Eine ideale Ausgangslage für eine Vielseitige und auch für ein sommerliches Gespräch über die Idee, was passiert, wenn man nach dem Tod draufkommt, dass Himmel und Hölle tatsächlich existieren - und auch darüber, ...