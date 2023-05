Salzburger Festspiele erhalten Spende in Rekordhöhe

Der deutsch-schweizerische Unternehmer Hans-Peter Wild ermöglicht den Bau eines Besucherzentrums am Karajan-Platz.

Für den Neubau eines Besucherzentrums in der Innenstadt erhalten die Salzburger Festspiele die bisher größte Einzelspende in ihrer Geschichte. Der Unternehmer Hans-Peter Wild verschenkt zwölf Millionen Euro für einen Neubau am Herbert-von-Karajan-Platz - zwischen Pferdeschwemme und Schüttkasten. Dieses Besucherzentrum soll das ganze Jahr geöffnet sein. Dies gaben die Präsidentin der Salzburger Festspiele, Kristina Hammer, und Hans-Peter Wild am Freitag in einer Pressekonferenz bekannt.

Salzburger Festspiele: Für Besucherzentrum fehlte bisher das Geld

