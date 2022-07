Eröffnung der Salzburger Festspiele: Van der Bellen erntet Pfiffe und Applaus

Van der Bellen wurde vor der Festspieleröffnung in Salzburg mit einem Pfeifkonzert begrüßt Zaungäste spendeten aber auch Applaus und zeigten sich "verstört" über den unfreundlichen Empfang

Zur traditionellen Begrüßung mit militärischen Ehren wurde Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Dienstagvormittag in Salzburg nicht nur von Landeshauptmann Wilfried Haslauer und nahezu der gesamten Landespolitik begrüßt, sondern auch von vielen Zaungästen. Kundgebungen waren zwar keine angemeldet, dennoch fanden sich unter den Zuschauern einige, die laut ihren Unmut gegenüber den Politikern zum Ausdruck brachten: Trillerpfeifen, Buhrufe und Beschimpfungen wie "Heimatverräter" begleiteten Van der Bellen und seine Ehefrau Doris Schmidbauer auf dem Weg vom Residenzplatz in die Hofstallgasse, wo die ...