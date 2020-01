6,93 Mio. Besucher sorgen 2019 für Rekord bei Bundesmuseen

Die Bundesmuseen haben bei den Besucherzahlen 2019 erneut zugelegt und konnten ein Plus von über 470.000 auf 6,93 Millionen Gäste verzeichnen. Das geht aus den am Donnerstag veröffentlichten Zahlen hervor. Damit setzte man das starke Wachstum der vergangenen Jahre fort, wobei das Plus von sieben Prozent geringer ausfällt als jenes von 2018, als die Besucherzahlen um 15 Prozent gestiegen waren.

SN/APA (Archiv)/ROLAND SCHLAGER KHM-Verband mit 1.745.070 Eintritten