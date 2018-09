Anne-Sophie Mutter spielte Befreiungskonzert

Mit einem außergewöhnlichen Konzert hat die Weltklasse-Geigerin Anne-Sophie Mutter an das Befreiungskonzert jüdischer Holocaust-Überlebender im katholischen Kloster St. Ottilien in Eresing (deutsches Bundesland Bayern) vor 73 Jahren erinnert. Sie spielte in der Klosterkirche Teile jenes Programms, das die Musiker am 27. Mai 1945 dort aufgeführt hatten.

SN/APA (Archiv/dpa)/Arno Burgi Anne-Sophie Mutter berührt die Geschichte von St. Ottilien