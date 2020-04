"Arbeit statt Almosen": Literatur-Paar startet Buchprojekt

Via Crowdfunding versuchen Marlen Schachinger und Robert Gampus eine Anthologie unter dem Titel "Fragmente: Die Zeit danach" zu gestalten.

Via Crowdfunding versuchen Literatin und Literaturwissenschafterin Marlen Schachinger und ihr Partner Robert Gampus, Initiator von "Buchsucht", eine Anthologie unter dem Titel "Fragmente: Die Zeit danach" zustande zu bringen. Sie folgen dabei dem Motto "Arbeit statt Almosen". 19 Literaten und Literatinnen sind dabei. Das gemeinsame Buchprojekt soll "ein Hoffnungszeichen setzen, trotz der Schockstarre, in der sich die literarische Landschaft gegenwärtig befindet", schreiben die beiden. Man kann also nun schon ein Exemplar vorbestellen und damit den Künstlerinnen und Künstlern nicht nur einen Vorschuss sichern, sondern auch Lesehonorare im "Danach". Was dann über die Basisfinanzierung hinausgehend an Mitteln hereinkommt, wird für Lesungen genutzt.