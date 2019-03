Ausstellung in Augsburg zeigt "Mozarts Modewelten"

Aus Anlass des 300. Geburtstags von Leopold Mozart, des Vaters von Wolfgang Amadeus Mozart, werden in Augsburg seltene historische Kostüme des 18. Jahrhunderts präsentiert. Die Ausstellung "Mozarts Modewelten" im Staatlichen Textil- und Industriemuseum ist ab Freitag in Kooperation mit dem Bayerischen Nationalmuseum in München zu sehen.

SN/APA (dpa)/Fabian Schreyer 300 Jahre Leopold Mozart