Berliner Silvesterkonzert in österreichischen Kinos

Vor dem Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker steht das Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker - das Klassikfreunde nicht nur in der Philharmonie der deutschen Hauptstadt erleben können. In 250 Kinos weltweit wird das Berliner Event heuer live übertragen, darunter auch in vier österreichischen Lichtspielhäusern.

SN/APA (AFP/Archiv)/MICHAEL KAPPELE Barenboim dirigiert das Konzert