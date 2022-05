Boah, ist der kurz! Der Minirock feiert Geburtstag

Der Minirock: Gekommen, um zu bleiben. Vor 60 Jahren ein Skandal, heute superkurz und trendy: Der Minirock hat die Modegeschichte neu geschrieben.

Mein Minirock war kanariengelb. Ich habe ihn in Wien getragen, 1968. In Vorarlberg, wo ich aufgewachsen bin und wo auch der Twist verboten war, hielt man sich an die Empörung des Vatikans über das "unzüchtige Kleidungsstück". Heute regt das niemanden mehr auf. Im Gegenteil - Mini erobert gerade wieder die Laufstege der Fashion Week und die Straßen von Paris. Dior, Celine, Prada und Chanel lassen ihre Models in kurzen Röckchen ins Scheinwerferlicht staksen. Das Modelabel Miu Miu hat den ausgefransten ...