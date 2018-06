Brüder Kutrowatz bleiben Liszt Festival Raiding treu

Eduard und Johannes Kutrowatz bleiben bis 2024 Intendanten beim Liszt Festival Raiding. Kulturlandesrat Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat ihre Verträge verlängert. Sie seien "ein erfolgreiches und erfahrenes Künstlerduo mit den besten Kontakten in der Musik- und Festivalszene", betonte Doskozil. Die Brüder haben die künstlerische Leitung bereits seit 2009 inne.

Zudem hätten Eduard und Johannes Kutrowatz bewiesen, "dass sie das richtige Gespür für den Klaviervirtuosen Franz Liszt haben", so Doskozil. Das Festival in Raiding hätten sie international zu einer der bedeutendsten Aufführungsstätten entwickelt. Die Brüder wollen der Aussendung zufolge "das Werk des Komponisten Franz Liszt auch in Zukunft einem breiten Publikum und auf höchstem internationalem künstlerischem Niveau präsentieren".

