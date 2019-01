Carl-Laemmle-Produzentenpreis an Stefan Arndt

Der mit 40.000 Euro dotierte Carl-Laemmle-Produzentenpreis geht in diesem Jahr an den deutschen Filmproduzenten Stefan Arndt. Der 57-Jährige werde für sein Lebenswerk gewürdigt, wie die Produzentenallianz am Freitag mitteilte. Arndt hatte Filme wie "Lola rennt" und "Good Bye, Lenin!" realisiert, aktuell ist der gebürtige Münchner einer der Produzenten der Erfolgsserie "Babylon Berlin".

SN/APA/dpa (Archiv)/Ralf Hirschberg Arndt wird für sein Lebenswerk gewürdigt