Causa Erl: Zivilprozess von Kuhn gegen Künstlerin vertagt

Der Zivilprozess des ehemaligen künstlerischen Leiters der Tiroler Festspiele Erl, Gustav Kuhn, gegen die Künstlerin Julia Oesch ist am Freitag am Landesgericht Innsbruck vertagt worden. Kuhn hatte die Künstlerin auf Unterlassung und Widerruf geklagt, nachdem sie öffentlich behauptet hatte, dass Kuhn die Vergabe von Rollen an sie von sexuellen Gegenleistungen abhängig gemacht habe.

SN/APA (EXPA)/EXPA/JOHANN GRODER Gustav Kuhn erschien ebenso wie Julia Oesch nicht zur Verhandlung