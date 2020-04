Corona: Stadt Salzburg lässt die Kunstszene warten

Kritik an Verzögerung: Amtsbericht für Covid-19-Hilfe für die Salzbuger Kulturszene liegt noch bei Bürgermeister Preuner.

Ein Amtsbericht, der gar nicht auf der Tagesordnung stand, war am Donnerstag großes Thema im Kulturausschuss der Stadt Salzburg. Darin geht es um das städtische Covid-19-Hilfsprogramm für die lokale Kulturszene. Sonderbestimmungen für die Kultur und die Bildung sind seit Ende März ausgearbeitet. Der Amtsbericht mit dem Datum von 30. März liegt bei Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP). Der Amtsbericht sei "aber schon" von der Finanzabteilung geprüft worden und "geht mit Änderungen am Montag raus", sagte Preuner den SN.

"Der Bürgermeister ignoriert seine Verantwortung, denn auch die Stadt Salzburg muss endlich - spät aber doch - ihren Beitrag dazu leisten", sagte Markus Grüner-Musil von der Bürgerliste am Donnerstag. Seit sechs Wochen sind alle Kultureinrichtungen in der Stadt geschlossen.

Zuständig für die Erstellung der Tagesordnung des Ausschusses ist die ÖVP. Auch der Vorsitzende des Ausschusses Bernhard Auinger von der SPÖ, konnte bei der Sitzung am Donnerstag "nicht beantworten", warum der Bericht nicht zur Diskussion gestellt worden sei. Er hatte aber "zwei, drei Kopien" dabei, die er verteilte.

In dem Amtsbericht werden etwa Maßnahmen wie die Auszahlung der Jahresförderungen geregelt. Festgehalten wird darin auch, dass es Fristverlängerung bei Abrechnung geben soll. "Die Frist für die Erbringung des Verwendungsnachweises 2019 bei Jahresförderungen wird auf Ende Juni 2020 erweitert und jene für Projektförderungen individuell vereinbart", wird in dem Bericht vorgeschlagen Dies betriff unter anderem die Verschiebung von Projekten oder auch Abrechnungen von Vorleistungen bei Projekten, die nicht durchgeführt werden können oder konnten. Es solle "keine Rückforderung bei entsprechendem Fördernachweis der abgesagten Veranstaltungen und Projekte" geben, steht in dem Bericht. Auch Geld für den Ankauf von Kunstwerken zur Unterstützung der Salzburger Szene sollte freigegeben werden.

Von Land und Bund wurden solche Paketen längst geschnürt und schon viel Geld ausgezahlt. Das Land Salzburg hat unter anderem etwa Auszahlungen von Stipendien vorgezogen.

Bürgermeister Preuner verweist auf "die veritable Finanzkrise, in der wir uns befinden". Die Stadt müsse "ein Liquiditätsproblem vermeiden", sagte Preuner. Für die im Amtsbericht angeführten Unterstützungen müssten allerdings keine zusätzlichen Mittel aufgebracht werden. "Da geht es um Geld, das ohnehin vorhanden und schon budgetiert ist", sagte Bernhard Auinger. Mit einer Umsetzung des Hilfsprogramm würde die Stadt "nur den geplanten kulturpolitischen Rahmen ausschöpfen", sagte Grüner-Musil. Während der Ausschusssitzung hatten sich weder ÖVP- noch FPÖ-Mandatare zur Verwunderung von SPÖ und Bürgerliste darüber geäußert, dass der Amtsbericht nicht auf die Tagesordnung gekommen war. Die nächste Sitzung des Kulturausschusses ist am 8. Mai. Das sei der "letztmögliche Termin, damit die Unterstützung bei der nächsten Gemeinderatssitzung beschlossen werden kann", sagt Auinger.